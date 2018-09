Netzwerktreffen im Zeichen des Kindeswohls

Am Mittwoch, 19. September, trafen sich die Netzwerkmitglieder der „familieplus-Gemeinde“ Rankweil im Vinomnasaal zum fachlichen Austausch im Rahmen des Landesprogramms „Vorarlberg lässt kein Kind zurück“.

Mehrere Pilotgemeinden in Vorarlberg – darunter auch Rankweil – arbeiten seit rund zwei Jahren am Aufbau eines tragfähigen Netzwerks, um soziale, gesundheitliche oder psychologische Probleme in Familien über alle Altersstufen hinweg früh aufzuspüren und zu beheben. Im Zuge dessen kamen rund 70 Expertinnen und Experten in den Vinomnasaal, um die aktuellen Ansätze in Bereichen wie beispielsweise Spracherwerb und -förderung oder den Übergangsphasen zwischen Bildungseinrichtungen zu diskutieren und Vorschläge für die Weiterentwicklung auszuarbeiten.