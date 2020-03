"Netz für Kinder" im Aufschwung

Eröffnung des neuen Büros bei FM Hämmerle

Dornbirn. Mit der Eröffnung eines eigenen Standorts in Dornbirn macht das Netz für Kinder, das es seit fast 25 Jahren ausschließlich in Vorarlberg gibt, einen weiteren Entwicklungsschritt. Über 100 Gäste kamen zum „Einstandsfest“ des neuen Büros in Dornbirn Steinebach, wo die Hämmerle-Holding die Räume dem Netz für Kinder kostenlos zur Verfügung stellt. Nach einer Begrüßung durch Landesrätin Katharina Wiesflecker und Bürgermeisterin Andrea Kaufmann kündigte NfK-Obmann Hubert Löffler auch gleich ein neues Projekt mit dem Namen talENTE.schmiede an, in dem betroffene Eltern in Gruppen gecoacht werden. „Netz für Kinder“ fängt gefährdete Kinder auf, die meist aus finanziell armen Familien kommen oder schon viele Verletzungen erfahren haben, sei es durch Gewalt oder durch fehlende Aufmerksamkeit. Mit der bisher höchsten Spendensumme von über 300.000 € konnte das Netz für Kinder im letzten Jahr ca. 100 Kindern in Vorarlberg in dieser Weise entscheidend weiterhelfen. Unter den geladenen Gästen waren unter anderem Martina Gasser (Gf IFS), Claudia Gössler (Vorarlberger Kinderdorf), Carina Pollhammer und Martin Rein (SPAR Vorarlberg), Verena Burtscher und Thomas Bitsche (Villa Falkenhorst), Charlotte Bitriol (Mohrenbrauerei), Franz Abrederis (NfK-Botschafter), Armin Härdlein (Cosmos-Golf), Grafikerin Michele Keck , Martin Ohneberg (Fa. Henn) und viele ehrenamtliche Unterstützer wie Günther Schwarzl, Peter Berchtel, Heidi Blechschmidt und Florian Kiechle.