Networking in entspannter Atmosphäre

Bings. Am Mittwoch trafen sich Unternehmer und Unternehmerinnen beim ersten Stadtfrühstück seit zwei Jahren in der Firma TerraTec zum angeregten Austausch.

Dabei durfte Wiebke Meyer, Geschäftsführerin der Bludenz Stadtmarketing GmbH, zusammen mit Bürgermeister Simon Tschann und Gastgeber Lukas Schrottenbaum die zahlreich erschienenen Gäste begrüßen. „Nach über zwei Jahren dürfen wir endlich wieder zum entspannten Netzwerken einladen. Der persönliche Austausch und die Einblicke in eine Firma, die man vielleicht so gar nicht in Bings vermutet, sind nach so langer Zeit wieder etwas ganz Besonderes,“ so Stadtmarketing-GF Wiebke Meyer. Auch Bürgermeister Simon Tschann freute sich, die Gäste zu dem ersten Stadtfrühstück seiner Amtsperiode zu begrüßen.