Networking in entspannter AtmosphÃ¤re

Bludenz. Am Dienstag trafen sich Unternehmer und Unternehmerinnen im Wünderla bei der zweiten Sunset Lounge im Jahr 2019 zum angeregten Austausch.

Dabei durfte Wiebke Meyer, zusammen mit dem für Betriebsansiedelung zuständigen Vize-Bürgermeister Mario Leiter und Wirtschaftsstadtrat Hansi Bandl die zahlreich erschienenen Gäste begrüßen. „Neben dem Stadtfrühstück ist auch die Sunset Lounge ein beliebter Termin für unsere Unternehmer. Das persönliche Netzwerk in entspannter Atmosphäre pflegen, Unternehmer kennenlernen und Einblicke in andere Unternehmen erhalten, das sind wichtige Pfeiler, die zu der positiven Entwicklung in unserer Stadt beitragen. Und ich freue mich, dass wir diese Plattform anbieten können.“, so Stadtmarketing-GF Wiebke Meyer. Die Hausherrin Verena Walch begrüßte die Gäste und gab einen kurzen Blick hinter die Kulissen und die Vielfalt des Angebotes. Bürgermeister Mandi Katzenmayer überbrachte Grußworte von der Stadt Bludenz.