Netter Silbertaler Weihnachtsmarkt

Er ist ein Geheimtipp, der Silbertaler Weihnachtsmarkt der von den Ortsbäuerinnen unter der Leitung von Obfrau Luzia Loretz jedes Jahr organisiert wird.

Denn ganz Silbertal besuchte den kleinen aber feinen Markt am vergangenen Samstag Nachmittag im Vereinshaus. Nach dem Stöbern und Staunen über diverse Dekoartikel luden die Bäuerinnen zu Kaffee und Kuchen oder – wer es etwas deftiger liebte- zu köstlichem Raclettebrot. Dabei stand der Austausch von Neuigkeiten, das Treffen von Bekannten oder einfach das Wiedersehen von Freunden vor allem auf dem Programm, sodass neben dem Kauf von wunderschönen Weihnachtsartikeln auch das Dorfleben in Silbertal an diesem Nachmittag nicht zu kurz kam.