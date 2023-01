NEPAL - Wo Hilfe gebraucht wird

kult pur nüziders und Let the Children walk präsentieren am Freitag, 27. Jänner um 20 Uhr im Sonnenbergsaal Nüziders einen Multivisionsvortrag mit Wolfgang Bartl.

Neben all dem Krieg, der Pandemie und dem Elend lebt - fast vergessen - auch Nepal als eines der ärmsten Länder weiter vor sich hin. Die Touristen sind in den letzten Jahren ausgeblieben, die Armut, geringe Bildung, medizinische Unterversorgung und viel Not sind weiterhin präsent.

Wolfgang Bartl vom Verein "Let the Children walk" berichtet mit beeindruckenden Bildern von seinen Eindrücken, die er bei seinen Reisen im vergangenen Frühjahr und Herbst in Nepal erlebt hat, von der Not der Menschen in Nepal, aber auch vom Kinderspital, das vom Verein finanziell unterstützt wird, von Nähschulen für junge Frauen, usw.