NEOS-Spitzenkandidatinnen gemeinsam auf Plakat

Die Vorarlberger NEOS haben am Montag erste Wahlplakate mit ihrer Spitzenkandidatin Sabine Scheffknecht angebracht.

Plakatwechsel am 30. September

Wie Scheffknecht am Dienstag auf APA-Anfrage erklärte, bleiben die Plakate mit diesem Sujet bis zur Nationalratswahl am 29. September stehen. Die spezifisch für die Landtagswahl am 13. Oktober gestalteten Plakate werden erst am Tag der bzw. nach der Nationalratswahl aufgehängt bzw. aufgestellt. Man habe 550 Hohlraumplakate und landesweit 74 Standorte für größere Plakate zur Verfügung, sagte Landesgeschäftsführer Simon Muchitsch.