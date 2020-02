NEOS kritisieren neue Volksschule in Dornbirn

Der Bau der Dornbirner Volksschule Haselstauden ist kurz vor der Eröffnung. Nun äußern sich die NEOS kritisch zum Bauprojekt.

In einer Aussendung kritisierte NEOS-Spitzenkandidat Claudio Errico die gestiegenen Kosten des Bauprojekts. So wurde der Bau in einem Architekturwettbewerb mit 8,5 Millionen Euro ausgeschrieben, koste nun aber "mehr als 12 Millionen plus Umsatzsteuer". Auch habe man zu spät erkannt, dass das Gebäude in der Gefahrenzone für Hochwasser steht. Dadurch musste im Nachhinein ein Hochwasserschutz gebaut werden. Und anstatt die Turnhalle gemeinsam mit der neuen Schule zu bauen, wird es dafür nun eine separate Baustelle geben - "Mehrkosten inklusive".