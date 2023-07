NEOS halten türkise Abgrenzung von Kickl für unglaubwürdig

Die NEOS nehmen der ÖVP die vielstimmige Abgrenzung von den Freiheitlichen unter Herbert Kickl nicht ab.

"Das peinliche Schauspiel der ÖVP, nicht mit der Kickl-FPÖ koalieren zu wollen, ist vor allem eines: Unglaubwürdig", meinte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos am Samstag in einer Aussendung. Er erinnerte an die ÖVP-FPÖ-Koalitionen, die erst heuer in Niederösterreich und Salzburg geschmiedet wurden.