NEOS gehen gegen geplante Hochbauten beim Waldcamping/Waldbad vor

Baubeschluss der Stadt widerspreche den Gemeindegesetz-Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Unterstützung bekommen die NEOS von zwei Ex-ÖVP Mandataren.

Die Stadt Feldkirch erneuert die Hochbauten des Waldcampings und Waldbades mit einer Netto-Nutzfläche von ca. 1.250m² und erweitert die Anzahl der Campingstellplätze auf ca. 180. Die Gesamterrichtungskosten (ohne Einrichtung) werden auf ca. EUR 5,75 Mio. netto (+/-20 Prozent, Preisbasis 09/2018) geschätzt. Zu diesem Zweck wurde das Bauamt beauftragt, die Planungen sowie Ausschreibungen für die Fassung eines Baubeschlusses in Angriff zu nehmen.

Dieses Projekt der Stadt samt seiner Millionen-Investitionen stößt bei den NEOS auf Widerstand. Die NEOS haben als einzige Fraktion in der Feldkircher Stadtvertretung diesem Projekt nicht zugestimmt. „Die Errichtung eines Wellnessbereichs für Camping-Urlauber auf Kosten der Steuerzahler stößt uns NEOS sauer auf!“, so Peter Scheffknecht, der die Feldkircher NEOS im Prüfungsausschuss der Stadt Feldkirch vertritt. Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass die städtischen Behörden und die Politiker die gesetzlichen Bestimmungen einhalten, und dass die Steuergelder sparsam und zweckmäßig eingesetzt werden.

2.) Der Zweck dieses Projektes kann in gleicher Weise durch einen anderen erfüllt werden:

3.) Die Art und der Umfang der Unternehmung stehen nicht in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf:

"Abschließend möchten wir auch festhalten, dass gemäß Angaben der Stadt Feldkirch der Campingplatz heute bereits sehr gut ausgelastet ist. Gemäß Google ist der Platz mit 4,3 Sternen (bei 222 Bewertungen – Stand 19.1.2020) bewertet, was in einem internationalen Vergleich einer sehr guten Bewertung entspricht. Auch aus dieser Perspektive erschließt sich uns nicht, warum diese Investition getätigt werden soll", so die NEOS Feldkirch um Georg Oberndorfer und Peter Scheffknecht.