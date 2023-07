NEOS: Gamon und Gasser mit großen Zukunfts-Plänen

all

"Auch ein wenig mutiger sein"

Claudia Gamon und Johannes Gasser sind das neue Team an der Spitze der Vorarlberger NEOS.

Claudia Gamon und Johannes Gasser sind das neue Team an der Spitze der Vorarlberger NEOS. ©VOL.AT/Mayer

Ein konkreter Punkt, den sie ansprechen, ist die Kinderbetreuung. Sie erkennen den Druck, unter dem die Elementarpädagoginnen stehen, und fordern einen Notfallplan, um sicherzustellen, dass das System nicht kollabiert. "Dass wir schauen, dass die Kinderbetreuung, die Versorgung für die Kinderbildung, auf wirklich sicheren stabilen Beinen steht auch für den Herbst", so Gamon. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zukunftsgestaltung in Bezug auf Verkehr und Mobilität. Die NEOS möchten ein visionäres Bild für die Mobilität in Vorarlberg entwickeln. Auch wollen sie laut Claudia Gamon Möglichkeiten zur Reduzierung der Wohnkosten schaffen, um jungen Vorarlbergerinnen den Erwerb eines Eigenheims zu erleichtern.