NEOS: Errico geht für Dornbirn ins Rennen

Der NEOS-Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl in Dornbirn ist Start-up-Unternehmer Claudio Errico.

Mit einem stark vergrößerten Team gehen die Dornbirner NEOS in die Gemeindewahl am 15. März. Claudio Errico (34), Gründer und Eigentümer von „Pillbase“ führt dabei das Team an. Dornbirn könne mehr, sagt der "bessere Kaufmann", wie Erricos Wahlslogan lautet: "Nicht nur läuft jedes größere Bauprojekt finanziell aus dem Ruder. Die Stadt hat insgesamt ihre Finanzen schlecht im Griff: Trotz Rekordeinnahmen aus den Steuern der Bürger sind gleichzeitig auch die Schulden auf einem Rekordstand. Als Unternehmer weiß ich, wie man Projekte plant, umsetzt und finanziert."