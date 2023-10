NEOS-Chefin und EU-Kommissar über Föderalismus, Transparenz und Migration

Am Donnerstag sprechen NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und EU-Kommissar Johannes Hahn in der Sendung "Vorarlberg LIVE" über aktuelle Themen wie Föderalismus, Informationsfreiheitsgesetz und die Migrationspolitik vor dem Hintergrund des aufflammenden Nahost-Konflikts.

Am Dienstag in "Vorarlberg LIVE" diskutiert Moderator Pascal Pletsch mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger über aktuelle Themen. Im Fokus stehen die Föderalismusdebatte, Kritiken am Informationsfreiheitsgesetz und Österreichs Wirtschaft. Im Kontext des Nahostkonflikts und Migration wird die Unterstützung Israels und Versammlungsrecht besprochen. Bei einem Blick zu den jüngsten Regionalwahlen in Deutschland wird auch die Frage gestellt, welche Lektionen die NEOS und Österreich im Hinblick auf die zunehmenden Wahlerfolge rechter Parteien ziehen können.