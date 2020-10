Nenzinger Kids sind „Energie-Meister“

Energiemeisterschaft in den Kindergärten gestartet

Eltern früherer Kindergarten-Kinder wissen, dass ihre Kids in den elementaren Bildungseinrichtungen schon seit vielen Jahren in Richtung Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung geschult wurden. Egal ob das Sammeln von Werk-Materialen – aus leeren Klopapierrollen, Joghurtbechern, Eierkartons, Zeitungen, Filmdöschen, Woll- und Stoffresten wurden so wieder kreative Werke – das Nutzen von Jausenboxen statt Einweg-Verpackungsmaterialen, das Sensibilisieren für Themen wie Mülltrennung oder Mobilität, aber auch für regionale Lebensmittel: Oft sind es die Kinder, die wiederum ihre Eltern in Sachen Umweltschutz und Ressourcenschonung „erziehen“. Gemeinsam mit dem Energieinstitut startete die Marktgemeinde Nenzing und ihre sechs Kindergärten die Energiemeisterschaft. „Die Energiemeisterschaft ist ein weiterer Schwerpunkt im Bestreben, Kindern eine nachhaltige und ressourcenschonende Lebensweise vorzuleben. Ohne den Annehmlichkeiten unseres modernen Lebensstiles abzuschwören ist es durch ein achtsames Nutzen von Ressourcen möglich, Einsparungen vorzunehmen“, so Gerlinde Sammer, die für Familie und Bildung zuständige Koordinatorin der Marktgemeinde Nenzing.

Versteckte Energiefresser

Der Startschuss erfolgte mit einer Vorort-Begehung durch einen technischen Berater des Energieinstituts. „Dadurch konnten versteckte Energie-Verbraucher aufgespürt werden“, so Andreas Bertel, der das Projekt von Seiten des Energieinstituts begleitet. In einer Auftaktveranstaltung wurden gemeinsam mit den 45 Pädagoginnen Maßnahmen erarbeitet, um diese „Energiefresser“ auszuschalten. „Ich bin fest davon überzeugt, dass das Projekt Energiemeisterschaft im Kindergarten aufzeigen wird, dass sehr viel Energie eingespart werden kann, wenn sie bewusst und sparsam eingesetzt wird. Das Projekt soll jedoch nicht nur einen positiven Beitrag auf das Klima leisten, sondern sich auch positiv auf die finanziellen Ausgabe der Marktgemeinde Nenzing auswirken“, so Andreas Bertel. „Das Wichtigste ist jedoch, dass durch dieses Projekt sehr viele Kinder erreicht werden, die ihre Eindrücke und Ideen mit nach Hause nehmen und damit die Eltern und Verwandten erreichen. Wenn wir alle gemeinsam einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, ist es möglich dass auch die künftigen Generationen eine lebenswerte Zukunft hat.“ Auch das pädagogische Angebot des Energieinstitut Vorarlberg „Ein Königreich für die Zukunft“ unterstützt bei der Umsetzung.

Finanzieller Anreiz

„Wir möchten in diesem für zwei Jahre ausgelegten Projekt das Energiesparen messbar machen“, unterstreicht auch Vizebürgermeister Herbert Greussing vom e5-Ausschuss. Für die Kindergärten gibt es zudem einen finanziellen Anreiz: Die Hälfte der Energiekosten, die durch die Energiemeisterschaft eingespart werden kann, fließt wieder direkt ins Budget der Kindergärten.