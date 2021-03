Nenzinger „Funkenzünftler“ zeigen sich spendabel

Einen Spendenscheck über stolze 625 Euro konnte Jakob Zech stellvertretend für die Funkenzunft Nenzing und der Plattform „Lehre im Walgau“ an Obmann Frank Stecher vom Krankenpflegeverein Nenzing übergeben.

Nachdem die Tradition des Funken-Abbrennens heuer nicht gelebt werden konnte, wurde kurzerhand eine neue Idee geboren, um die Tradition dennoch aufrecht erhalten zu können: Die Mitglieder der Funkenzunft sowie Lehrlinge verschiedener Betriebe im Walgau fertigten Mini-Funken an, die in Folge verkauft wurde. Von Anfang an war den Initiatoren klar, dass der Reinerlös einem sozialen Zweck in der Region zugute kommen soll. „Ein herzliches Danke für diesen tollen Einsatz“, zeigt sich Frank Stecher beeindruckt.