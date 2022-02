Nenzinger Budget fixiert

Voranschlag mit Einnahmen und Ausgaben von 29,3 Millionen einstimmig beschlossen

Das Familienzentrum „Sidlig“, die Schülerbetreuung für die Volksschul-Kinder in Nenzing-Dorf, Investitionen in die Mittelschule Nenzing sowie in Aufenthaltsräume für die Gurtiser Feuerwehr, der Ausbau von Gemeindestraßen: Notwendige Investitionen der Marktgemeinde Nenzing, die auf Grund der Corona-Situation und den damit verbundenen reduzierten Einnahmen in der Gemeindekassa im vergangenen Jahr eher mit Vorsicht angegangen wurden, finden sich im aktuellen Budgetentwurf und sollen heuer umgesetzt werden. Die Gemeindevertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung den Voranschlag mit Einnahmen in Höhe von 29.294.600 Euro und Ausgaben in Höhe von 29.141.200 Euro beschlossen. „Es ist erfreulich, dass alle Wünsche der Fraktionen darin eingearbeitet sind. Nun hoffen wir, die Bauvorhaben entsprechend umsetzen zu können“, dankte Bürgermeister Florian Kasseroler den Mitarbeitern der Finanzabteilung sowie Martin Assmann für die Vorbereitung des Voranschlages.