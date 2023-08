Nenzing: „Waldkindi“ gesichert

Die Waldgruppe des Kindergartens kann dank Zusage zweier Pädagoginnen weiter bestehen

Alles also bereit für das kommende Kindergartenjahr? Nicht ganz, denn auf Grund personeller Veränderungen musste sich die Marktgemeinde auf die Suche nach zusätzlichem, qualifiziertem Personal machen – in Zeiten des Mangels an Pädagoginnen und Pädagogen eine nicht ganz einfache Aufgabe, wie auch Gerlinde Sammer, Koordinatorin für Kindergarten und Schule in der Marktgemeinde Nenzing berichtet. Sie hat jedoch gute Neuigkeiten zu vermelden: „Wir konnten nun zwei Pädagoginnen für uns gewinnen und so kann die Waldgruppe pünktlich zum Beginn des Kindergartenjahres wieder starten.“ Rund 170 Kinder besuchen einen der fünf Kindergärten im Ort, zusätzlich bietet das Kinderhaus an die 90 Betreuungsplätze an. „Kinder, die den Waldkindergarten besuchen, haben zumindest einmal wöchentlich die Möglichkeit, das reichhaltige Angebot des Kindergarten-Dorf in Anspruch zu nehmen, umgekehrt hat der Waldplatz jeweils an Freitagen für alle Kindergartenkinder geöffnet“, erläutert Gerlinde Sammer. Und wie sieht es generell mit der Personalsituation im der Kinder- und Schülerbetreuung aus? „Im Kindergartenbereich können wir den Betreuungsbedarf der Eltern personell abdecken, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen wir noch im Bereich der Schülerbetreuung“, so Gerlinde Sammer abschließend.