Nenzing ist Vizelandesmeister in der Leichtathletik

Immer wieder macht die Sportmittelschule Nenzing mit Erfolgen auf sich aufmerksam:

Nachdem die Sportmittelschule Nenzing alleine in den letzten zwei Monaten vier Landesmeistertitel und zwei Vizelandesmeistertitel verbuchen konnte, folgte letzte Woche ein weiterer großer Erfolg bei der Leichtathletik Landesmeisterschaft im Parkstadion in Lustenau.

Samuel Lechthaler, Manuel Kuster, Leander Bischof, Lukas Marte, Luca Bertel, Manuel Vonbank und Matteo Kircher – alle Schüler der 4c-Sportklasse der Sportmittelschule Nenzing – erreichten im Drei-Kampf (60m Sprint, Weitsprung und Kugelstoß) und anschließender 5x80m Staffel sensationell mit ihrem Sportlehrer und Klassenvorstand Rainer Schallert den Vizelandesmeistertitel. Herausragend auch die Leistung von Samuel Lechthaler, der in der Einzelwertung den großartigen dritten Rang belegte. „Mit diesem tollen Erfolg haben sich die Nenzinger Jungs für das internationale Leichtathletik Bodensee Schulcup-Meeting im September in Friedrichshafen qualifiziert, bei dem sie sich mit den besten Mannschaften aus Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, St. Gallen und Thurgau messen werden“, so der stolze Klassenlehrer Rainer Schallert abschließend.