Nenzing ist klimafit

Gemeindevertretung bekennt sich einstimmig für entsprechende Maßnahmen

Ein viel zu milder Winter ohne Schnee. Noch nie dagewesene Temperaturrekorde am Neujahrstag. Überschwemmungen und Unwetter im Herbst. Niemand kann es mehr ignorieren: Temperatur- und Wetterextreme nehmen auch in unseren Breitengraden zu. Nenzing will dem entgegentreten und im Rahmen der Möglichkeiten, entsprechende Maßnahmen setzen: „Die Klimawandelanpassungsstrategie soll sicherstellen, dass unser Dorf auch in Zukunft lebenswert bleibt“, erklärt Vizebürgermeister Herbert Greussing. Gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Marina Fischer, Laura Scherer, Thomas Groß und Edwin Gassner wird eine Checkliste ausgearbeitet, die bei künftigen Gemeindeprojekten – vor allem im Bausektor – zur Anwendung kommt. Ein entsprechender Beschluss wurden von der Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig gefasst. Dabei werden vor allem zwei Strategien verfolgt: Klimaschutzmaßnahmen, um den Temperaturanstieg zu begrenzen sowie Anpassungsmaßnahmen, um die Lebensqualität trotz der bereits spürbaren Folgen des Klimawandels zu sichern. „Nur die Kombination dieser Maßnahmen ist zielführend. Denn selbst, wenn wir den Klimaschutz zukünftig intensivieren, ist die klimatische Veränderung nicht mehr umkehrbar. Auch für eine erfolgreiche Anpassung ist es entscheidend, wie stark die klimatischen Veränderungen sein werden“, beschreibt die Arbeitsgruppe.