Nenzing Gewinner des „Austrian SDG-Award“

Die Ideen und Maßnahmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Bildung der Marktgemeinde Nenzing wurden vergangene Woche ausgezeichnet:

Nach einer Einladung des Senats der Wirtschaft, des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka und des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus zur SDG-Gala in die Wiener Hofburg konnten Bürgermeister Florian Kasseroler und Hannes Kager für die Marktgemeinde Nenzing den SDG Award in der Kategorie „Gemeinden/Städte“ in Empfang nehmen. Die SDG´s stehen für die „Sustainable Development Goals“ – sprich die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Es sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen (UN), bis zum Jahr 2030 soll dadurch das Leben weltweit für alle Menschen durch eine nachhaltige Entwicklung verbessert werden. „Die Initiative des Senats der Wirtschaft hat zum Ziel, Pioniere bei der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele einem breiteren Publikum bekannt zu machen“, freut sich der Nenzinger Bürgermeister Florian Kasseroler, zu diesen Pionieren zählen zu dürfen. „Der Austrian SDG-Award ist die einzige Auszeichnung für dieses Themengebiet in Europa. Die besondere Bedeutung dieses Preises wurde durch die Anwesenheit und Ansprachen von Frau Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka sowie Video-Grußworten der Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Maria Patek, hervorgehoben.