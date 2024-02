Nenzing: Ein „Willkommen“ den neu Zugezogenen

Wer schon öfters umgezogen ist, kann diese Erfahrung bestätigen: Es braucht ein wenig Zeit, bis man sich in seiner neuen Wohngemeinde orientiert und Kontakte geknüpft hat.

Um sie in unserer Gemeinde willkommen zu heißen, lädt die Marktgemeinde Nenzing am Samstag, 9 März, alle Neu-Nenzingerinnen und Nenzinger zu einem gemeinsamen Frühstück in den Ramschwagsaal ein. Als Marktgemeinde hat Nenzing viel zu bieten und möchte über das breite Angebot informieren.