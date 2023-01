Nenzing beschließt Rekordbudget

Einstimmiger Arbeitsauftrag der Gemeindevertretung für anstehende Großprojekte

Nenzing investiert in Zukunftsthemen und beschließt in der jüngsten Gemeindevertretung ein Rekordbudget. „Die letzte Sitzung der Gemeindevertretung war von mehreren Entscheidungen geprägt, die weit in die Zukunft unserer Gemeinde hineinwirken“, bestätigt auch Bürgermeister Florian Kasseroler. Knapp 42, 3 Millionen Euro an Ausgaben (exakt sind es 42.268.700 Euro) an Mittelverwendung stehen 41.420.500 Euro an Mittelaufbringung gegenüber. „Die daraus resultierende Finanzierungsunterdeckung von knapp 850.000 Euro kann durch die Entnahme aus der Haushaltsrücklage kompensiert werden“, erklärt der Bürgermeister. Die hohe Budgetsummer ergibt sich durch Investitionen im Ausmaß von 19,4 Millionen Euro. Darin enthalten sind 5,5 Millionen Euro, die für das Fernwärmewerk Nenzing veranschlagt wurden, vier Millionen für die Sanierung der Mittelschule sowie 5,5 Millionen für das Familienzentrum Gaisstraße.