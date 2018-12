Nenzing beschließt Rekordbudget

Verantwortlich sind laut Bürgermeister Kasseroler „Einmaleffekte“ in der Haushaltsrechnung

Einen Budgetentwurf mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 31.786.400 Euro hat die Nenzinger Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Eine Rekordsumme in der Finanzgebarung der Marktgemeinde: „Maßgebend dafür sind sowohl einnahmen-, wie auch ausgabenseitige Einmaleffekte in der Haushaltsrechnung“, nennt Bürgermeister Florian Kasseroler den geplanten Neu- und Erweiterungsbau der Volks- sowie der Vorarlberger Mittelschule mit drei Millionen Euro, eine Sondertilgungsleistung für Sportplätze und Walgaubad mit knapp 3,6 Millionen Euro und den Vortrag sowie die Verrechnung des Gebarungsabganges aus dem Jahr 2017 mit 1,7 Millionen Euro als Beispiele. Auf der Einnahmenseite schlägt sich auch der Grundstücksverkauf im Bereich „Nagrand“ mit rund fünf Millionen Euro zu Buche, ebenfalls im Budgetentwurf enthalten ist ein Straßenbau-Darlehen für Gurtis mit 1,35 Millionen Euro sowie ein Kanal-Darlehen mit rund 550.000 Euro.