Nena Konzert im Montafon

Mit einem außergewöhnlichen Line up mit Hits aus vier Jahrzehnten, einer mitreißenden Bühnenshow und brillanten Instrumentalpassagen fand am Samstag in St. Gallenkirch ein Konzert der Pop-Ikone Nena statt.

Beim „ Warm-up” legten sich die beiden Vorgruppen „Smash“ und “Lupid“ mächtig in Zeug und sorgten gleich zu Beginn mit Coverversionen und rockig-deutschen Grooves bei den rund 5000 Besuchern für Party – Stimmung.

Nach einem kleinen Bühnenumbau überraschte Nena mit einem energiegeladenen Auftakt und begeisterte mit „Es ist in Ordnung“ „Nur geträumt“ und „Rette mich“ das Publikum.

Neben ihrem mitreißenden Welterfolg „99 Luftballons“ standen natürlich auch die großen Klassiker „Leuchtturm“, und „Willst du mit mir gehn“ auf dem Programm.

Für einen ganz besonderen Moment sorgte die 59 jährige Sängerin mit leuchtender E-Gitarre auf einer Mini-Bühne mitten im Publikum.

Auch der Kult-Song aus den Achtzigern „Wunder gescheh`n“ hat im 40. Jahr von Nena’s Bühnenkarriere nichts an seinem Zauber verloren. Egal ob mit dem, von ihrem Sohn Sakias gesungenen „Weissen Schiff“, ihrem aktuellen Hit „Genau Jetzt“ oder der Zugabe „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ -, die neunzig Konzert-Minuten versetzten die Besucher in gute Laune.

Vor der Kulisse der Montafoner Bergwelt bot die Talstation der Valisera Bahn ein außergewöhnliches Ambiente, das durch die gute Bewirtung des Wanderstammtisches St. Gallenkirch und den rund 200 freiwilligen Helfern und Helferinnen noch unterstrichen wurde.