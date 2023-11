Neil Dudgeon über ein mögliches Ende von "Inspector Barnaby"

Wie wäre es, wenn die Serie "Inspector Barnaby" zu einem Ende käme? Neil Dudgeon äußert eine klare Meinung zum Fortbestand der britischen Krimiserie.

Seit 1997 erfreut die britische Krimiserie "Inspector Barnaby" die Zuschauer mit spannenden Fällen und charismatischen Charakteren. In der Hauptrolle des Inspektors Barnaby steht seit 2011 Neil Dudgeon, der die Nachfolge von John Nettles antrat. In einem kürzlichen Interview mit "RadioTimes.com" äußerte sich Dudgeon über die Zukunft der Serie.

Ende wird irgendwann kommen

Neil Dudgeon, der Darsteller des beliebten TV-Detektivs "Inspector Barnaby", hat eine klare Meinung zum Fortbestand der Serie. Im Gespräch mit "RadioTimes.com" teilte der 62-jährige Brite seine Gedanken über das mögliche Ende der langjährigen Krimi-Serie. "Ich kann nur denken, dass alle guten Dinge früher oder später ein Ende haben. Jemand wird sagen: 'Es war großartig, aber jetzt ist es an der Zeit, aufzuhören'", sagte Dudgeon.

Rekord könnte noch fallen

Er fügte hinzu, dass er bei seinem Einstieg nie gedacht hätte, dass die Serie so lange laufen würde. Mit einem Blick zurück auf die letzten zehn Jahre reflektierte er die 14-jährige Amtszeit seines Vorgängers John Nettles und spielte mit dem Gedanken, diesen Rekord vielleicht zu erreichen.

Neil Dudgeon will noch nicht gehen

John Nettles, der die Rolle des Inspektors Barnaby 14 Jahre lang spielte, verabschiedete sich 2011 von der Serie, woraufhin Neil Dudgeon die Zuschauer mit seinen Ermittlungen als "Barnaby" unterhielt. Trotz der Überlegungen zu einem möglichen Ende, scheint Dudgeon noch nicht bereit zu sein, den Hut an den Nagel zu hängen. "Ich kann mir nicht vorstellen, warum ich gehen sollte, es sei denn, jemand anderes entscheidet, dass ich gehen soll - und dann habe ich keine andere Wahl", teilte Dudgeon weiter mit.

Er betonte seine Liebe zum Beruf und die Qualität der Show: "Es ist eine großartige Show. Großartige Autoren, großartige Drehbücher, Regisseure, wundervolle Gäste kommen an großartigen Orten. Wenn Sie ein Schauspieler sind, der im Fernsehen arbeitet, hat diese Show wirklich alles, was Sie in einem Job haben möchten." Trotz Dudgeons Enthusiasmus liegt die endgültige Entscheidung über die Zukunft der Serie aber wohl bei der Produktionsfirma.