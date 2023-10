Nehammer postet am Nationalfeiertag den falschen Adler

Auf X - vormals Twitter - hat sich Bundeskanzler Nehammer, beziehungsweise sein Social-Media-Team ausgerechnet am Nationalfeiertag einen Fauxpas geleistet.

Staatsmännisch mit ÖVP-Slogan

Am Nationalfeiertag wollte sich der Bundeskanzler wohl staatsmännisch geben, und postete zum Bild des Bundesadlers auf der Österreich-Flagge: "Am heutigen Nationalfeiertag danke ich allen, die einen Beitrag für unser wunderschönes Land leisten und Österreich zu dem machen, was es ist: ein starkes, sicheres und lebenswertes Land. Glaubt an Österreich! Schönen #Nationalfeiertag!"