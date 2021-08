Nehammer-Aussagen für LR Rauch "eine Schande"

Landesrat Johannes Rauch (Grüne) war am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über das Klimaticket, die neuen Siemens-Züge, Flüchtlinge und die S18.

Umweltministerin Leonore Gewessler verkündete am Mittwoch, dass ab dem 26. Oktober das sogenannte Klimaticket NOW eingeführt wird. Sechs Bundesländer, ÖBB, Westbahn und Regiojet haben die Verträge unterschrieben und ermöglichen nun ein Jahresticket für 949 Euro. Die östlichen Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland haben den Vertrag nicht unterschrieben. Unklarheit herrscht noch darin, ob das Ticket in allen regionalen Öffis Gültigkeit hat. Landesrat Johannes Rauch erklärt am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE" wo das Ticket gilt und welche Klimahoffnungen damit verbunden sind.