Negativserie des SCR Altach geht weiter - 0:1 gegen Rapid

Auch im Heimspiel gegen Rapid Wien konnte die Klose-Elf die Niederlagenserie nicht beenden.

Trainer Miro Klose schickte seine Mannen in einer 4-2-3-1 Formation auf das Feld, Edokpolor agierte in der defensiven Viererkette als Innenverteidiger, Dominik Reiter bekleidete den Posten des Linksverteidigers. Leider war man auf Seiten des SCRA dann schnell zu einem Wechsel gezwungen. Für Thurnwald war die Partie bereits nach nur sieben Minuten verletzungsbedingt beendet.

Dessen Ersatz Aigner war allerdings noch nicht einsatzbereit und so mussten die Rheindörfler kurzzeitig mit einem Mann weniger auskommen. Ausgerechnet in dieser Phase verschätzte sich Casali bei einem hohen Ball völlig und stand zu weit vor seinem Kasten. Demir kam so zu einem denkbar einfachen Abschluss und schob den Ball zum 0:1 ein (9.).

Zwischenbrugger & Co steckte dieser Gegentreffer merklich in den Knochen, bis zum ersten eigenen Abschluss dauerte es gut zwanzig Minuten. Forson versuchte sein Glück mit einem Schuss aus ca. 20 Metern, verfehlte damit aber das Gehäuse.

Das Niveau der ersten 45 Minuten war insgesamt sehr überschaubar, die Verunsicherung bei Altach greifbar. Weitere nennenswerte Aktionen gab es vor der Pause von beiden Teams keine mehr und so ging es mit dem 0:1 in die Kabinen.

Zur Pause vollzog Klose seinen zweiten Spielertausch, für Haudum kam Nimaga in die Partie. Für diesen war es in dieser Saison der erste Einsatz in der Bundesliga. Nach Wiederbeginn waren etwas mehr als 60 Sekunden absolviert, da fanden die Rheindörfler ihre bis dahin beste Aktion vor. Nuhiu kam an die Kugel und versuchte sich mit einem Schuss, der flach am Pfosten vorbeiging.