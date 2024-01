Negativpreis "Konsum-Ente 2023" für "Paw Patrol Wasser"

Rund 10.000 Menschen haben über die "Konsum-Ente 2023", den Negativpreis des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) für das "ärgerlichste Lebensmittelprodukt", abgestimmt.

Der unrühmliche Titel ging diesmal an "Paw Patrol Wasser", ein für die kleinen Fans der beliebten Kinder-Animationsserie gedachtes stilles Wasser, das in Griechenland in Plastik-Einwegflaschen abgefüllt wird.