Negativerlebnis für EHC Lustenau im Test

Der EHC Lustenau muss sich mit 5:2 gegen den EHC Winterthur geschlagen geben

Eine bittere Niederlage mussten die Lustenauer gegen den EHC Winterthur hinnehmen. Obwohl das Spiel gegen den Gegner aus der zweiten schweizer Liga auf augenhöhe war, kassierten die Jungs durch viele Strafen auch einige Tore in Unterzahl und nahm ihnen am Schluss die Kraft um selbst in die Offensive zu gehen. Noch dazu kam, das die Jungs auf Martin Grabher-Meier aus gesundheitlichen Gründen verzichten mussten.

Beide Mannschaften starteten mit hohem Tempo in die Partie und somit ließ der erste Treffer nicht lange auf sich warten. Leider waren es jedoch die Schweizer die nach etwas mehr als zwei Minuten den ersten Treffer erzielten. Nach einigen Strafen der Lustenauer konnten sie wieder ins Spiel finden und Timo Demuth erzielte den Ausgleich in der 12. Spielminute zum 1:1. Nach einigen Spielminuten war es der Gegner, der eine Strafe nahm und den Löwen gelang es im Powerplay den Führungstreffer zu erzielen. Chris D’Alvise brachte die Scheibe zum Tor und Elias Wallenta klopfte sie aus der Luft in das gegnerische Tor. Mit diesem Spielstand ging es auch dann in die erste Drittelpause.