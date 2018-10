Negative Bulldogs-Serie geht weiter

Der Dornbirner EC musste sich auch im heutigen Auswärtsspiel in Bozen knapp mit 2:1 geschlagen geben und kassierte somit die bereits sechste Niederlage in Folge.

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie, der aktuell längsten Niederlagen-Serie der Liga, ging es für die Bulldogs aus Dornbirn heute ausgerechnet zum amtierenden Meister nach Bozen. Auf dem Eis war dann von Beginn weg viel Tempo im Spiel. Nachdem die Gäste aus dem Ländle eine erste Unterzahl noch unbeschadet überstanden, gelang Insam im zweiten Powerplay das 1:0 für Bozen. Kurz darauf wurde ein weiterer Treffer der Hausherren aufgrund einer Behinderung von Torhüter Rinne nach Videostudium nicht gegeben. So ging es mit dem 1:0 in die erste Pause.