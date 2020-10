Nebengeräusche in Weilers neuer Gemeindevertretung

In Weiler gibt es künftig nur noch vier Gemeinderäte, was vor allem bei der Liste „Wir für Weiler“ für Unmut sorgt.

Die angelobte Gemeindevertretung stimmte im Anschluss über die Anzahl der Mitglieder im Gemeindevorstand ab. Diese wurde mit vier Vorstandsmandateren festgelegt, was in weiterer Folge aber für Missmut bei der Liste „Wir für Weiler“ sorgte. „Dem Wählerauftrag wurde leider nicht entsprochen und die Liste Mitnand hat die Mitgliederanzahl im Gemeindevorstand gekürzt. Unsererseits haben wir den Wählerwillen hochgehalten und Dietmar Summer und Martin Kathan mit unseren Stimmen bestätigt“, so Mechtild Bawart von der Liste „Wir für Weiler“, die damit bemängelt, dass der Gemeindevorstand verkleinert wurde, damit aus ihren Reihen keine weiteren Mandatare „einziehen“ können. „Es ist absolut legitim, bei dem Wahlergebnis einen Vorstand mit vier Personen zu bilden, der handlungsfähig ist und von erfahrenen Personen getragen wird“, klärt dazu die Liste „Mitnand“ von Bürgermeister Summer zu diesen Vorwürfen auf.

Schlussendlich konnten sich beide Listen auf eine konstruktive Zusammenarbeit in der Zukunft einigen und so werden Bürgermeister Dietmar Summer, Martin Kathan, Peter Stöger und Mechtild Bawart den neuen Gemeindevorstand in Weiler bilden. Für das Amt des Vizebürgermeisters wurde Martin Kathan vorgeschlagen und auch gewählt. Abschließend gab es noch einen Ausblick auf die laufenden und künftigen Projekte wie Dorfmitte, Mehrgenerationenhaus, Klimaschutz, Gemeindearzt, Gemeindeamt und Verkehrsberuhigung, die die Gemeindevertretung auch in den kommenden Jahren beschäftigen werden. Mit den Wünschen für eine konstruktive und ergebnisorientierte Zusammenarbeit und einem guten Miteinander aller Gemeindevertreter in der kommenden Legislaturperiode, schloss Bürgermeister Summer die erste Sitzung nach den Wahlen. MIMA