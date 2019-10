Nebelzeit: So fahren Sie richtig

Dichter Nebel, Regen und früh einsetzende Dunkelheit erschweren die Sicht beim Autofahren. Lesen Sie hier Tipps zur richtigen Beleuchtung.

Gerade in der kalten Jahreshälfte, die häufig von Regen, Nebel und Schnee gekennzeichnet ist, ist die richtige Beleuchtung an den Fahrzeugen wichtig. So reiche das Tagfahrlicht bei schlechter Sicht nicht aus - der ÖAMTC empfehle das Abblendlicht: Nur so habe man eine gute Sicht und würde auch gesehen.