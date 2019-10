Temperatur-Sturz: Kommt jetzt der Schnee?

Am Dienstag sinkt die Schneefallgrenze auf 1700 Meter.

Dienstags bleibt es trüb und regnerisch. Bis in den späten Nachmittag hinein regnet es immer wieder, am Vormittag stellenweise auch für kurze Zeit etwas kräftiger. Am Abend nur noch ab und zu nass und längere trockene Abschnitte, aber kaum Auflockerungen. Die Schneefallgrenze sinkt von 1900 Meter in der Früh auf 1700 Meter am Nachmittag ab.