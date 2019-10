„Naziskins ja, Identitäre nein“

Nazischmierereien in Lauterach sorgten vergangene Woche für Aufregung. W&W wollte aus aktuellem Anlass wissen, wie stark die rechtsextreme Szene im Ländle ist.

Wie groß ist die Neonazi-Szene in Vorarlberg? Wie vernetzt ist sie? Und als wie gefährlich wird sie von der Exekutive eingeschätzt? Die Landespolizeidirektion Vorarlberg spricht auf WANN & WO-Anfrage von einem „harten Kern von rund 20 Personen“. Diese Anzahl bleibe weitgehend konstant, wie Oberstleutnant Rainer Fitz informiert. Im Ländle selbst würden sich die Personen „eher unauffällig“ verhalten, einzelne Individuen würden aber an Veranstaltungen im Ausland teilnehmen. Vernetzungen gibt es aus dem Ländle vor allem in die Schweiz und nach Deutschland. Zudem versuchen rechtstendenzielle Gruppierungen immer wieder, sich in Vorarlberg zu festigen. „Durch präventive und repressive Maßnahmen in Kooperation mit Justiz- und Verwaltungsbehörden sowie weiteren Vernetzungspartnern konnte dies bislang verhindert werden“, so Fitz weiter. Eine unmittelbare Gefährdung der Öffentlichkeit durch Personen aus dem neonazistischen Spektrum bestehe laut Informationen der Vorarlberger Polizei derzeit nicht. In Hinblick auf den rechtsextremen Anschlag vor zwei Wochen in Halle könnten „spontane Taten von Einzelpersonen, auch außerhalb des ,harten Kerns‘, aber nie völlig ausgeschlossen werden.“