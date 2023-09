Nazi-Vergleich: Böhmermann teilt gegen Schmidt aus!

Ein Bild vom Sommerfest der Schweizer Wochenzeitung „Die Weltwoche“ hat erheblichen Wirbel verursacht.

Die beiden TV-Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf und Jan Böhmermann, beide ehemalige Mitarbeiter von Schmidt, distanzierten sich mit deutlichen Worten von ihrem einstigen Mentor. Heufer-Umlauf, der zwischen 2011 und 2013 als Außenreporter für "Die Harald Schmidt Show" tätig war, äußerte im Podcast "Apokalypse & Filterkaffee": "Da bleibt nicht mehr viel Humor über bei so einem Bild." Er fügte hinzu: „Man zweifelt an sich selbst, dass man mal eine Art Bewunderung hatte."

Böhmermann teilt aus

Böhmermann, der für seine deutlichen Worte bekannt ist, griff in seinem Podcast "Fest und Flauschig" Schmidt direkt an. Er verglich das Event mit einem „Rotkreuz-Dampfschiff nach Paraguay zum Jahresfest des Völkischen Beobachters“, einer Propagandazeitung der Nazis. Er betonte, es sei unverständlich, eine Veranstaltung einer Zeitung zu besuchen, die als "rechtsextrem, wirklich antisemitisch und russlandfreundlich" gilt.

Schmidt ist unbeeindruckt

Trotz der Kontroverse sieht das ZDF offenbar keinen Anlass, berufliche Konsequenzen zu ziehen. Ein Sprecher des Senders bestätigte, dass Schmidt in der nächsten Episode von "Das Traumschiff" zu sehen sein wird. In einer Stellungnahme hieß es: „Private Veranstaltungsbesuche von Protagonistinnen und Protagonisten, die auch für das ZDF tätig sind, kommentieren wir nicht“. Schmidt wird ab dem 26. November 2023 in der Rolle des Oskar Schifferle in der ZDF-Serie zu sehen sein.