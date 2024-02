Nazi-Schmierereien in Lauterach

Die Polizei in Lauterach beschäftigt aktuell ein Fall von Nazi-Schmierereien, die offenbar am vergangenen Wochenende an mehreren Stellen in der Gemeinde aufgetaucht sind.

Insgesamt 23 Hakenkreuze haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 10. auf den 11. Februar in der Hofsteiggemeinde aufgemalt.