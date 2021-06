Naturvielfalt in Göfis

Faszinierend, meist unbekannt, manchmal lästig – aber unersetzlich. Das sind Insekten! Tauchen Sie ein in die Welt der Krabbler, Flieger und Bestäuber und nehmen Sie teil an einer Exkursion zu den Naturschätzen Vorarlbergs.

Die Biotopexkursionen werden in Zusammenarbeit mit engagierten Vorarlberger Gemeinden angeboten. Gemeinsam mit erfahrenen Expertinnen und Experten besuchen Sie einzigartige Naturlebensräume und lernen deren Bewohner kennen.

Unter der fachkundigen Leitung von Benjamin Krainer haben Sie die Möglichkeit am Samstag, den 5. Juni 2021 dieses besondere Naturjuwel in der Gemeinde Göfis zu erkunden:

Das Biotop Vierhäuser in Göfis Pfitz beherbergt zwei schützenswerte Magerwiesen mit auffallend hohem Insektenreichtum. Speziell handelt es sich um sogenannte Halbtrockenwiesen, die in Göfis an keinem anderen Biotop vertreten sind. Wärmeliebende Insektenarten fühlen sich hier besonders wohl und gemeinsam wollen wir dieses besondere Biotop erkunden und faszinierende Insekten aus nächster Nähe kennenlernen.