Naturpark Rätikon im Fokus

3. Infoabend am 20. September im Brandnertal – Naturpark-Experte Franz Handler im Gespräch. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Der Rätikon ist seit jeher ein einheitlicher Raum – zumindest aus geologischer, kultureller und gesellschaftlicher Sicht. Die drei Anrainerstaaten Schweiz, Österreich und Liechtenstein arbeiten derzeit intensiv an einer gemeinsamen Zukunft dieser Alpenregion. Im Rahmen des Projekts „Internationaler Naturpark Rätikon“ werden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) Entscheidungsgrundlagen für die Errichtung eines Naturparks in allen drei Anrainerstaaten erarbeitet. In enger Einbindung der Bevölkerung sowie mit Vertretern unterschiedlichster Interessensvertretungen. Neben verschiedenen Arbeitsgruppen-Treffen hat es in den vergangenen Wochen und Monaten auch zwei offizielle Infoabende samt Workshops in den Vorarlberger Rätikon-Regionen gegeben.

Bei der Auftaktveranstaltung in Bürs standen Chancen und Risiken eines Naturparks im Vordergrund, bei der zweiten Veranstaltung in Vandans wurden konkrete Projektideen erarbeitet. Der dritte Abend im Brandnertal am Donnerstag, 20. September 2018, wirft nun einen Blick auf andere Naturparke in Österreich: was macht diese erfolgreich? Welchen Mehrwert bieten sie für Natur und Bevölkerung? Gastredner Franz Handler, Geschäftsführer des Verbands der Österreichischen Naturparke, ermöglicht einen Blick in die konkrete Arbeit der Naturparke. Gemeinsam im Anschluss an den spannenden Vortrag von Franz Handler diskutieren die Besucher über die Zukunft des Rätikons als Internationaler Naturpark.