Naturnahe Gartengestaltung für zuhause

Bludenz. Bei der Veranstaltungsreihe „Umwelt im Gespräch“ drehte sich vergangene Woche alles um naturfreundliche Gartengestalung.

Die Reihe „Umwelt im Gespräch“ widmete sich im Oktober gleich an zwei Terminen der Gartengestaltung. Als Einstieg in das Thema lieferte Naturgartenprofi Bernhard Huchler Wissenswertes zur Wildhecke. In seinem Vortrag erläuterte er die Vorteile von heimischen Gehölzen für die Umwelt. So bieten Schlehe, Haselnuss und Co. nicht nur Unterschlupf für Insekten und Vögel, sondern können auch zur Herstellung von Marmeladen, Likören und Naturheilmitteln genutzt werden.