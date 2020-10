Naturnahe Aufwertung des Ortszentrums

Das Projekt „Parkplatz und Wiese bei der Sebastianskirche“ könnte im kommenden Frühjahr umgesetzt werden.

Bereits seit einigen Jahren wird das Göfner Ortszentrum mit weiteren öffentlichen Grünflächen aufgewertet und was beim Bugo Platz bereits hervorragend funktioniert hat, soll nun auch bei der Sebastianswiese entstehen. Das Ziel ist dabei, die Öffnung des Bereichs rund um die Sebastianskapelle in Richtung Dorf- und Bugoplatz, sowie die Entsiegelung von Parkflächen. „Bei der letzten Gemeindevertretungssitzung am 1. Oktober wurde beschlossen, nach Prüfung der aktuellen Kosten und der Finanzierbarkeit das Projekt ehest möglichst umzusetzen“, hofft Bürgermeister Thomas Lampert die Arbeiten noch in diesem Jahr ausschreiben zu können.