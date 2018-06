Naturjuwel mit Heilkräften

Eine einzigartige Naturvielfalt gibt es im Frastanzer Ried, dem bekanntesten Biotop der Marktgemeinde Frastanz, zu entdecken. Unter Leitung von Günter Stadler lernten interessierte Exkursionsteilnehmer das Natura 2000-Gebiet kennen.

FRASTANZ Der Streifzug durch das Natura 2000-Gebiet Frastanzer Ried führte die Teilnehmer in eine reiche Pflanzenwelt. Das Frastanzer Ried ist mit über 58 Hektar die größte Talbodenvermoorung im Einzugsgebiet der Ill. Viele seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten sind zu finden. In den letzten 20 Jahren wiesen Forscher 374 verschiedene Pflanzenarten nach, also ungefähr ein Fünftel der Vorarlberger Flora. Das Orchideenreichtum – darunter der europaweit geschützte Glanzstendel – ist eine Besonderheit des Naherholungsgebietes. Herausragend ist das blaue Meer der Sibirischen Schwertlilie. Die Geschichte des größten Flachmoores im Walgau, seine reiche Tierwelt, die Erforschung und die Bedeutung als Trinkwasserspeicher sowie der reiche Schatz an Heilpflanzen wurden besprochen.