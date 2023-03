Naturerlebnis und Geselligkeit

Sich gemeinsam mit anderen auf den Weg machen und dabei Gemeinschaft erleben:

Die ersten Blumen leuchten in kräftigen Farben, Sonnenstrahlen kitzeln auf der Nase und die Tage werden länger. Eindeutig – der Frühling erwacht und die Natur zeigt sich von ihrer prachtvollen Seite. „Viele Menschen zieht es jetzt wieder in die Natur und an die frische Luft“, sagt Gertrud Hefel von der PfarrCaritas. Gemeinsam mit acht Wanderbegleiter*innen hat sie ein vielseitiges Programm von leichten, geführten Wanderungen und Spaziergängen für rüstige und aktive Frauen und Männer zusammengestellt. „Und da es gemeinsam mehr Freude macht, lautet unser Motto „Goscht oh mit?““, so die Koordinatorin. Das Programm umfasst 18 Wanderungen, von April bis Juni kann das Ländle in seiner ganzen Vielseitigkeit entdeckt werden – vom Bodensee bis ins Montafon. Bei den Wanderungen zählen aber nicht die gemeisterten Höhenmeter, sondern das Gemeinschaftserlebnis steht im Vordergrund.

Wandern mit LE.NA – Goscht oh mit?

Di, 18. April Rundwanderung Tschagguns

Do, 20. April Wanderung ins Schollamoos in Alberschwende

Di, 25. April Rundwanderweg zum Gipfelkreuz des Kummenbergs

Do, 27. April Wanderung von Nofels zur Tostner Burg

Mi, 3. Mai Von Lochau am Seeufer entlang nach Lindau und retour

Di, 9. Mai Rundweg ĂĽber das Kloster Gauenstein

Do, 11. Mai Bizauer Moosrundweg mit BarfuĂźweg

Di, 16. Mai Wanderung auf dem Negrelliweg in Lingenau

Di, 23. Mai Wanderung Haselstauder Berg

Do, 25. Mai Wanderung vom Bödele ins Fohramoos

Di, 30. Mai Spaziergang von Nofels zum Bangser Ried zur Lilienwiese