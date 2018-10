Naturbadesee ganz für Bello allein

Zum zweiten Mal lud das Naturbad Untere Au nach Ende der regulären Badesaison zum Hundebadetag ein. Dabei konnten sich die Vierbeiner nach Herzenslust im Badesee austoben, ohne Badegäste zu stören.

An einem Tag im Jahr gehört das Naturbad Untere Au ganz den zottigen Vierbeinern, die mit der Familie einen schönen Badetag am kristalklaren Badesee erleben können. Einige Hunde schwammen um die Wette, um das Frisbee vom Herrchen als erster aus dem See zu fischen. Andere Hunde wiederum hatten einfach Freude daran, entspannt neue vierpfotige Freunde kennenlernen und gemeinsam um den See zu trollen, jede Menge Spiel und Spaß zu erleben, ohne dabei wie im Sommer Badegäste zu stören.