Naturbad feiert Rekordsaison

Der lange heiße Sommer hat dem Naturbad Untere Au heuer einen Besucherrekord beschert. Auch nach Saisonschluss können sich Freunde des Badesees wieder auf den Hundebadetag, die Öffnung für Spaziergänger und weitere Aktionen freuen.

Schon in Kürze werden die Strandbereiche neu gerichtet, und anschließend ein schon länger gehegter Wunsch in die Tat umgesetzt: Der Naturstein im Uferbereich des Sees wird mit Fallschutzvorrichtungen versehen und zum Kletterstein umfunktioniert, der die Badegäste ab der Badesaison 2019 zum sportlichen Erklimmen einlädt.

Anfang Oktober soll wie letztes Jahr wieder der beliebte Hundebadetag stattfinden, der genaue Termin dafür wird noch bekanntgegeben. In den Wintermonaten November, Dezember und Januar wird an Tagen, an dem der See eisfrei ist, das Bad wieder für Spaziergänger geöffnet. Zusätzlich will das Naturbad seine Gäste im Winter noch mit einer weiteren Aktion überraschen, die noch rechtzeitig bekannt gegeben wird.