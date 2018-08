Naturbad ausgezeichnet bewertet

Trotz des heißen Rekordsommers mit Temperaturen oft weit über 30 Grad bescheinigt das Umweltinstitut Vorarlberg dem Naturbad Untere Au auch heuer eine sehr gute Wasserqualität.

FRASTANZ Das Vorarlberger Umweltinstitut kontrolliert in 14-tägigen Abständen die stärker frequentierten Badegewässer im Land. In den Sommermonaten wird in Frastanz der Naturbadesee Untere Au überprüft. Die bisherigen Untersuchungsergebnisse bescheinigten dem Badesee in Frastanz jeweils eine „ausgezeichnete Badeeignung“.