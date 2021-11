natuRankweil-Reihe erfolgreich beendet

Drei Workshops, zwei Exkursionen, zwei Vorträge und die Eröffnung des neu gestalteten Mühlbachabschnitts mit insgesamt über 300 Teilnehmer*innen – so lautet die Bilanz der diesjährigen natuRankweil-Reihe, welche heuer zum 14. Mal stattgefunden hat.

Bewusstseinsbildung für eine intakte Umwelt

Rankweil hat sich in den vergangenen Jahren stark für den Erhalt der Artenvielfalt eingesetzt. Unter anderem mit der naturnahen Gestaltung öffentlicher Grünflächen, der Teilnahme am Landesprogramm Naturvielfalt oder der Entwicklung eines Umweltleitbilds. Zudem arbeitet Rankweil derzeit an einer Klimawandelanpassungsstrategie und hat sich gemeinsam mit allen Regio Vorderland Gemeinden und Feldkirch als Klima- und Energie-Modellregion beworben. Die Veranstaltungsreihe natuRankweil knüpft an all diese Aktivitäten an und ist ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung. Im Rahmen von natuRankweil erfahren die Menschen mehr über ökologische Zusammenhänge und erhalten Tipps, was sie selbst zu einer gesunden Umwelt beitragen können. Die Veranstaltungsreihe fand erstmals 2008 auf Initiative des Naturschutzbunds statt. Bis heute wurden mehr als 80 Aktionen, Exkursionen und weitere Veranstaltungen durchgeführt.