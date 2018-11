Natur mit Modernem vereint

Die Alpin Sport Zentrale der SiMo lud am Samstag zum Tag der offenen Tür

Eine hochmoderne Schutzhütte, so könnte man die neue Alpin Sport Zentrale in Schruns der Silvretta Montafon bezeichnen. Angelehnt an den Schutzhüttencharakter, indem großteils Naturmaterialen für Fassade und Innenausbau verwendet wurden, und doch modern in ihrer Funktion und dem Erscheinungsbild präsentierte sich das Haus am vergangenen Samstag beim Tag der offenen Tür.