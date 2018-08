Herzstück ist eine 430 Jahre alte Vorsäßhütte mit Kräutergarten. Rundherum finden sich gepflegte Spazierwege, eine abenteuerliche Hängebrücke über die Schlucht sowie ein beschilderter Natur- und Landwirtschaftspfad.

“Im Reich der Kräuter” und “Hüttenzauber und Zauberkräuter” heißen die im Sommer stattfindenden Veranstaltungen, bei denen man sich an den Düften des Kräutergartens berauschen kann oder kleine Entdecker Wundersames und Spannendes über die Natur erfahren können. Erreichbar ist das Natur-Erlebnis Holdamoos zu Fuß von Au-Rehmen oder vom Parkplatz der Diedamskopfbahn in Schoppernau bequem in jeweils ca. 15 Minuten auf familien- und kinderwagengerechten Wanderwegen.