„Natürlich braucht es eine Debatte über den politischen Islam“

Gerade in Wahlkampfzeiten ist Integration ein viel diskutiertes Thema. Niemand könnte darüber besser sprechen als Eva Grabherr.

Die Russ-Preis-Trägerin leitet seit 2001 die Projektstelle okay.Zusammenleben, die sich der Integration im Land widmet. Grabherr sitzt in ihrer Funktion zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe zur Extremismusprävention, unter ihrer Federführung entstand die Vorarlberger Integrationsvereinbarung, sie schloss kürzlich eine Studie zu den Moscheevereinen im Land ab und steht in regelmäßigem Kontakt mit den Zuwanderergruppen selbst. Mit dem Podcast „Die VN-Woche, der Vorarlberg Podcast“ sprach sie ausführlich über die Situation im Land.